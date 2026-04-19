ちょっと時間もらえるかな？▶▶この作品を最初から読む『よいたん３歳、ときどき先輩。』や『しおさん1歳 令和ギャル爆誕の道のり』でおなじみのコミックエッセイスト・まぼさん。現在はワーキングマザーとして活躍する彼女ですが、そのお仕事遍歴は驚くほど多才で波乱万丈！16歳から働いた仕事は、試食販売、蕎麦屋、キャバクラ、ゲイバー、設計事務所、さらには船上のバーまで、数知れず。しんどい経験も、情けない