Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「揺れない・沈まない・かさばらない」という三拍子そろった次世代ギアが、キャンプスタイルをアップデートしてくれそうです。今回、「SOMNIA HAMMOCK CALM」を試してみて抱いた感想は、「このハンモックがあれば、キャンプに重いコットを持ち歩く必要はないかも」というもの。そう考えるに至っ