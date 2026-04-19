『大人の教養BOOK』（クロスメディア・パブリッシング）が4月17日（金）に発売された。 【画像】YouTuber・ドントテルミー荒井の教養エンタメ本 本書は、YouTubeチャンネル登録者数100万人を超える教育系YouTuber・ドントテルミー荒井が、世界150都市以上を訪れた経験と膨大なリサーチをもとに書き下ろした、全40テーマ、440ページにわたる“教養エンタメ本"。 高度経済成長期の黒部ダム建