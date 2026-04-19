若い世代の献血意識の向上を図るため日田市できょう高校生が献血を呼びかけました。 この活動は日田青年会議所が毎年行っているものできょうは市内の高校4校から64人が参加しました。生徒は市内2か所の商業施設で献血への理解と協力を呼びかけました。会場には献血バスも設置されました。 若年層の献血者数は減少傾向にあり特に20代と30代はこの15年でおよそ5割から6割に減っています。主催者は若い世代の献血意識の向上のため今