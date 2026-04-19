「豚こまの卵とじ丼」【画像で見る】だしのきいたやさしい甘辛味の煮汁「豚こまの卵とじ丼」忙しい日こそしっかりと栄養をとりたい！そんなときには丼にしてみてはいかがでしょう。ご飯とおかずが丼ひとつにまとめられるので、洗い物も少なくなります。10分以内で作れて、野菜もたんぱく質もしっかり食べられる「スピー丼」を料理研究家の小林まさみさんが教えてくれました。レシピを教えてくれたのは、料理研究家の小林まさみさん