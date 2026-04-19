意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「国家情報局」です。情報収集は必要だが、言論の自由も死守して政府は「国家情報会議」と「国家情報局」を設置する法案を閣議決定し、国会に提出したのち、7月には設置する方針を示しました。情報の収集・分析を「インテリジェンス」といいます。アメリカにはCIA、イギリスにはMI5やMI6などの情報機関がありますが