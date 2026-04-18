ビニール袋を使って破れにくいバケツを作る方法について、自衛隊東京地方協力本部がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…便利すぎる！」これがビニール袋を“水漏れしないバケツ”に変える“裏技”です（自衛隊伝授）自衛隊は「ビニール袋を鋼の袋に変えてみる」「もしものために準備しておけばいざというときに大活躍間違いなし」と投稿。ビニール袋を使って水漏れしにくいバケツを作る方法