スコルジャ監督が鹿島戦を総括浦和レッズは4月18日にJ1百年構想リーグの第11節で鹿島アントラーズと対戦し、0-1で敗れた。今季4回目となるラスト10分を切ってから決勝点を奪われての敗戦に、マチェイ・スコルジャ監督は沈痛な面持ちで記者会見に臨み「試合後のロッカールームは静かで重い雰囲気になりました」と話した。立ち上がりは悪くない試合だった。開始から1分と経たないうちにMF柴崎岳からボールを奪い取ったFWオナイウ