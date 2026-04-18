こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「メイクにこだわっているつもりだけど、なんだか今っぽくないかも」とお悩みではありませんか？眉メイクが古く見える原因はさまざまあり、ほんの少し変えるだけで垢抜けた印象に変わります。今回は気をつけたい眉の特徴と直し方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら角度強め眉はコンシーラーで眉山をなだらかに眉山の位置が高い方は、そのままの形で描くと眉がつり上がった印象にな