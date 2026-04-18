夏の毛穴ケアをもっと楽しく♡INNISFREEから、人気の限定クレイマスク「クールミントチョコレート」が今年も登場します。爽やかなミントの香りとひんやり感で、暑い季節のスキンケアが快適に。皮脂や角質をすっきりオフしながら、つるんとした肌へ導く注目アイテムです♪ 限定ミントチョコの魅力♡ 「スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク クールミントチョコレート」