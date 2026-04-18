INNISFREE数量限定♡ミントチョコ香るクレイマスクが再登場

夏の毛穴ケアをもっと楽しく♡INNISFREEから、人気の限定クレイマスク「クールミントチョコレート」が今年も登場します。爽やかなミントの香りとひんやり感で、暑い季節のスキンケアが快適に。皮脂や角質をすっきりオフしながら、つるんとした肌へ導く注目アイテムです♪

限定ミントチョコの魅力♡

「スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク クールミントチョコレート」は100mL 1,950円（税込）。

爽やかなミントの香りと心地よいクーリング感で、暑い季節の肌をリフレッシュ。開き毛穴を引き締めながら、すっきりとした洗い上がりを叶えます。

ロジェ・ガレ新作リップバーム♡香りに包まれる贅沢ケア4種登場

毛穴ケア成分で徹底ケア

ヴォルカニックスフィア¹が余分な皮脂や汚れを吸着し、グレープシードパウダー²や乳酸などが古い角質を除去。

毛穴の奥までディープクレンジングし、透明感*³のあるなめらかな肌へ導きます。

*¹ 火山灰等 *² ブドウ種子 *³ 汚れや角質除去による

定番アイテムもチェック♡

定番の「スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク」は100mL 1,950円（税込）、80g 1,650円（税込）を展開。

クリーミーなテクスチャーで塗りやすく、皮脂コントロールと角質ケアを同時に叶えます。使い切りやすい80gサイズも新登場し、気軽に取り入れやすくなりました。

夏の肌をすっきり整える

INNISFREEの数量限定クレイマスクは、ひんやり感と毛穴ケアを同時に叶える優秀アイテム♡爽やかな香りとともに、毎日のスキンケアがもっと楽しくなります。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。この夏は快適な肌ケアで、自信の持てる素肌を目指してみてください♪