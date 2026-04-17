ExWHYZが、過去に発表してきたライブ映像作品8本を公式YouTubeにて約3ヶ月にわたりフル公開する企画『WAY OF LIFE STILL EVOLVING #Ex_LIVEヒストリー』を始動させる。公開されるラインナップのうち随時プレミア公開となるのは、2023年1月に開催された『ExWHYZ FIRST TOUR xYZ FINAL』、2023年4月にアユニ・Dを迎えた7人体制で開催された『ExWHYZ TOUR 2023 xANADU』、同年4月にBiSHを対バンに迎えて開催した『ExWHYZ presents BiS