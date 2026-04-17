ExWHYZが、過去に発表してきたライブ映像作品8本を公式YouTubeにて約3ヶ月にわたりフル公開する企画『WAY OF LIFE STILL EVOLVING #Ex_LIVEヒストリー』を始動させる。

公開されるラインナップのうち随時プレミア公開となるのは、2023年1月に開催された『ExWHYZ FIRST TOUR xYZ FINAL』、2023年4月にアユニ・Dを迎えた7人体制で開催された『ExWHYZ TOUR 2023 xANADU』、同年4月にBiSHを対バンに迎えて開催した『ExWHYZ presents BiSHWHYZ』、23年10月にアンコールで生バンドとストリングスを迎えた『ExWHYZ TOUR 2023 ‘eLATION’ part.2』、2025年4月に開催したオールナイトイベント『ExWHYZ presents ‘CLUB Ex Vol.1’』、同年8月に開催したグループ3周年を記念した『ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’』の合計6本。

これに加え、2024年11月に開催したmayu復帰発表ライブ『ExWHYZ YouTube Live』、12月に開催した『ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’ FINAL』は過去にプレミア公開を実施したことから今回プレミア公開はせず、アーカイブ公開を行なう。

ExWHYZは2026年の解散が発表されており、5月より最後の全国ツアー＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞を開催する。本企画はグループが解散した後もYouTubeで気軽にExWHYZのLIVEに触れられるようにアーカイブすること、ExWHYZのライブの軌跡を改めて振り返ることがテーマとのことだ。

第1回は4月21日(火) 20時より『ExWHYZ FIRST TOUR xYZ FINAL』をプレミア公開。同公演は声出し禁止だった時期の貴重なライブ映像で、活動休止中だったmidorikoのサプライズ復帰、日本武道館ワンマンの発表などが行われた公演で、走り出したばかりの時期のExWHYZのライブを堪能できる映像となっている。

また、メンバーmayuが個人YouTubeチャンネルを開設したので、こちらも併せてチェックしてみてはいかがだろうか。

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■maho [ExWHYZ]コメント

その時々の空気がありました。同じ曲でも、在り方はさまざまでおもしろいとおもいます。ひとつひとつ繋いできたライブを、ほんのすこしでも感じていただけたら。そしてその先の今、これからのラストツアー、まだ知らない瞬間を一緒に体感できることを楽しみにしています。

■mayu [ExWHYZ]コメント

ラストイヤーなのでひとつひとつ記憶しておけるように形にしておきたい気持ちがあり、そしてそれを応援してくれているみんなにも共有できたらいいなとも思ったのでこの度Youtubeを開設してみました。思い出の記録はもちろん、いろんな私(や、その周辺)についての動画を気ままにあげていきたいな〜と思ってます！ぜひ見てみてください！

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◾️＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞ 2026年

5月6日（水・祝）大阪城音楽堂[大阪]

OPEN 16:30 / START 17:30 5月9日（土）広島LIVE VANQUISH[広島]

OPEN 16:00 / START 17:00 5月17日（日）新潟LOTS[新潟]

OPEN 16:00 / START 17:00 5月22日（金）名古屋Electric Lady Land[愛知]

OPEN 18:00 / START 19:00 5月31日（日）福岡DRUM Be-1[福岡]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月6日（土）山形ミュージック昭和SESSION[山形]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月13日（土）高松MONSTER[香川]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月26日（金）仙台darwin[宮城]

OPEN 18:15 / START 19:00 6月29日（月）札幌cube garden[北海道]

OPEN 18:15 / START 19:00 7月4日（土）Zepp DiverCity[東京]

OPEN 16:00 / START 17:00 詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/69149

■3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」

2026年4月1日（水）発売 CD購入：https://lnk.to/ExWHYZ_gymw_ec ▼収録内容

・CD収録曲※全形態共通

01_GIVE YOU MY WORD

02_Floating Romance 【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]

￥11,000（税込）品番：UPCH-89634 ・Blu-ray収録内容

_Live Movie

ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’

2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA

イマジン

xYZ

D.Y.D

Obsession

You & Me

WEEKEND

Universe

xANADU

BLAZE

ANSWER

Des Speeching

メトロノーム

FIRST STEP

Everything

NOT SORRY

Unknown Sense

フラチナサマー

Fleeting

Sweet & Sour

教えない

Shall We

ドラマ

Our Song

Wanna Dance

iD

STAY WITH Me

※初回生産限定盤のみ副音声 _ Document Movie

‘Our Step→Future’ [2025.08.02]

※初回生産限定盤のみ収録 【DVD盤】[CD+DVD]

￥\5,980（税込）品番：UPCH-80637 ・DVD収録内容

_Live Movie

ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’

2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA 【通常盤】[CD]

￥1,250（税込）品番：UPCH-80638