宮本浩次による「I AM HERO」のライブ・ミュージックビデオが公開された。「I AM HERO」は、昨年公開され大ヒットを記録した映画『爆弾』の主題歌であり、6月10日に発売される宮本浩次ニューアルバム『I AM HERO』のタイトル曲。ライブMVは宮本が昨年始動させた音楽プロジェクト「俺と、友だち」のひとつの到達点となったライブ＜宮本浩次俺と、友だち at 武道館 2025年10月27日＞からのもので、歌、演奏、気迫、すべてが最高点