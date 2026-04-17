宮本浩次、日本武道館での「I AM HERO」渾身パフォーマンスをライブMVで公開
宮本浩次による「I AM HERO」のライブ・ミュージックビデオが公開された。
「I AM HERO」は、昨年公開され大ヒットを記録した映画『爆弾』の主題歌であり、6月10日に発売される宮本浩次ニューアルバム『I AM HERO』のタイトル曲。ライブMVは宮本が昨年始動させた音楽プロジェクト「俺と、友だち」のひとつの到達点となったライブ＜宮本浩次 俺と、友だち at 武道館 2025年10月27日＞からのもので、歌、演奏、気迫、すべてが最高点に達した瞬間が収められている。
なお、＜宮本浩次 俺と、友だち at 武道館 2025年10月27日＞の全貌はアルバム『I AM HERO』の初回限定「俺と、友だち」盤に収録される。
◾️アルバム『I AM HERO』
2026年6月10日（水）発売
予約：https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd
▼収録曲
「close your eyes」 （TBS系『ｎｅｗｓ２３』エンディングテーマ）
「over the top」 （TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ）
「Today -胸いっぱいの愛を-」 （フジテレビ４月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌）
「I AM HERO」 （映画『爆弾』主題歌）
ほか
▼発売形態
・初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤
CD＋Blu-ray \9,900（税込）
2025年6月12日、ぴあアリーナMMで行われたバースデーコンサートをフル収録
・初回限定「俺と、友だち」盤
CD＋Blu-ray \9,900（税込）
2025年10月27日、「俺と、友だち」日本武道館公演をフル収録
・通常盤
CD \3,630（税込）
◾️Blu-ray+PHOTOBOOK+CD『俺と、友だち』
2026年2月25日（水）発売
配信 https://hirojimiyamoto.lnk.to/oreto_tomodachi_digital
販売 https://hirojimiyamoto.lnk.to/HirojiMiyamoto_and
▼形態
UMXK-1138 ￥7,150（税込）
Blu-ray＋PHOTOBOOK＋CD
【Blu-ray】
俺と、友だち at 下北沢SHELTER 2025.10.8
・夢を見ようぜ
・going my way
・It’s only lonely crazy days
・悲しみの果て
・孤独な旅人
・明日に向かって走れ
・恋におちて -Fall in love-
・No more cry
・ガストロンジャー
・赤い薔薇
・今宵の月のように
・Hello. I love you
・風と私の物語
・First Love
【CD】
I AM HERO
風と私の物語
明日を行け（俺と、友だちver.）
I AM HERO（Instrumental）
風と私の物語（Instrumental）
明日を行け（俺と、友だちver.）（Instrumental）
関連リンク
◆宮本浩次 オフィシャルサイト
◆宮本浩次 オフィシャルX
◆宮本浩次 オフィシャルInstagram
◆宮本浩次 オフィシャルYouTubeチャンネル