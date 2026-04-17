ここまでは娘思いの優しいパパに見えますよね。一体なにがあったら、「結婚式には行かないよ」「これで楽になれる…」と突き放すような関係に!?そして娘が病気にかかったときに「なんで私ばかりこんな目に…」と嘆く奥さん。被害者意識の強さが気になります…。>>【まんが】父をやめる日(ウーマンエキサイト編集部)