上野マルイは、アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」を2026年4月17日にオープンします。量り売りコーナーもショップのオープンを記念し、お得な「お楽しみ袋」を数量限定で販売します。ステラおばさんのクッキーを代表するフレーバーが16枚入っています。価格は1080円。■量り売りクッキー量り売りで好みのクッキーが選べるコーナーでは、季節に合わせて厳選したクッキー約15種類を用意。年間を通して