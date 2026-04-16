お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が15日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の上映回数を増やした劇場への感謝をつづった。西野は「ここにきて『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の上映回数を増やしてくださった劇場の皆様、そして劇場に足を運んでくださっているお客様に、心から感謝申し上げます」と報告。「ここにあ