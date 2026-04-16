山口市の夫婦が営むギャラリーで15日から作品展が始まりました。展示されているのは、11年前に亡くなった娘の遺作です。山口市下市町にある「ギャラリーminami」。オープンからちょうど1周年を迎えた15日、作品展「石津南美 作品と言葉」が始まりました。展示されているのは、石津南美さんが生前に残した版画やアクリル画などです。1987年 防府市に生まれた石津南美さん。文具店で働く傍ら美術作品を作り続けて