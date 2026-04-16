【女子旅プレス＝2026/04/16】大分県日出町のテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」で16日、ポムポムプリンのアニバーサリーイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」がスタートした。ダイナーでの可愛さ満点のフードメニュー、特別なグリーティングと、ファン必見のコンテンツが揃っている。【写真】キュートなプリンでいっぱいの「POMPOMPURIN DINER」◆ポムポムプリン30周年記念イベントスタート30周年