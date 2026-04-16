ハーモニーランド、ポムポムプリン30周年イベント開幕！ダイナーで360度“可愛い”に浸る
【女子旅プレス＝2026/04/16】大分県日出町のテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」で16日、ポムポムプリンのアニバーサリーイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」がスタートした。ダイナーでの可愛さ満点のフードメニュー、特別なグリーティングと、ファン必見のコンテンツが揃っている。
【写真】キュートなプリンでいっぱいの「POMPOMPURIN DINER」
30周年という大きな節目、そして1年で最も大切なポムポムプリンの誕生日にあたる4月16日にスタートした同イベント。
最大の目玉としてオープンした新店舗「POMPOMPURIN DINER」は、壁紙やテーブル、電球に至るまでポムポムプリンのモチーフが散りばめられたワクワクするような空間だ。どの席に座っても世界観を満喫でき、食事を待つ間も写真撮影がはかどる造りとなっている。さらに、プリンとマフィンの特別ボイスや音楽が流れ、聴覚からも没入感を高めてくれる。
また、店内にはサンリオピューロランドで開催される「ポムポムすぎるよ展」の一部も展示されており、キャラクターの魅力に深く浸ることができる。
30周年を彩るアニバーサリーメニューの第1弾が登場。トートバッグ付きの「わんだふるポムポムセット」や、ランチケース付きの「ポムっとランチセット〜ケースから溢れちゃった★〜」など、可愛さだけでなくお腹もしっかり満たしてくれる。また、地元・大分県日出町の有名店「すずらん食品館」の商品を使用したスイーツ「にこにこ★笑顔のしるし」と「ぼくのお気に入り★とろける至福プリン」もラインナップされている。なお、第1弾メニューの販売は7月23日（木）までの期間限定だ。
4月16日（木）から19日（日）までの4日間は、「ポムポムプリンの日」として特別なグリーティングを実施。「おでむかえグリーティング」や「ポムポムプリンアニバーサリーハイタッチグリーティング」にポムポムプリンが登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年4月16日（木）〜12月31日（木）
住所：大分県速見郡日出町
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【写真】キュートなプリンでいっぱいの「POMPOMPURIN DINER」
◆ポムポムプリン30周年記念イベントスタート
30周年という大きな節目、そして1年で最も大切なポムポムプリンの誕生日にあたる4月16日にスタートした同イベント。
また、店内にはサンリオピューロランドで開催される「ポムポムすぎるよ展」の一部も展示されており、キャラクターの魅力に深く浸ることができる。
◆ボリューム満点＆地元コラボも！第1弾アニバーサリーメニュー
30周年を彩るアニバーサリーメニューの第1弾が登場。トートバッグ付きの「わんだふるポムポムセット」や、ランチケース付きの「ポムっとランチセット〜ケースから溢れちゃった★〜」など、可愛さだけでなくお腹もしっかり満たしてくれる。また、地元・大分県日出町の有名店「すずらん食品館」の商品を使用したスイーツ「にこにこ★笑顔のしるし」と「ぼくのお気に入り★とろける至福プリン」もラインナップされている。なお、第1弾メニューの販売は7月23日（木）までの期間限定だ。
◆4日間限定の「ポムポムプリンの日」
4月16日（木）から19日（日）までの4日間は、「ポムポムプリンの日」として特別なグリーティングを実施。「おでむかえグリーティング」や「ポムポムプリンアニバーサリーハイタッチグリーティング」にポムポムプリンが登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「POMPOMPURIN 30th Anniversary」概要
開催期間：2026年4月16日（木）〜12月31日（木）
■ハーモニーランド
住所：大分県速見郡日出町
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