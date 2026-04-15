世界最大の高級時計マーケットプレイス「クロノ24（Chrono24）」が、時計市場長期分析を発表した。【画像をもっと見る】今回の調査は、2018〜2026年の8年間と2022〜2026年の4年間の2期間で分析。コロナ禍の投機目的による価格変動とその後に起きた価格調整をとらえ、長期的に価格が上昇しただけでなく過去4年間市場で価値が上昇し続けたモデルを抽出し、2018年以降の変動の激しい状況でも価値を高めているモデルを明らかにした