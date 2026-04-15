YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー＜YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”＞を開催することが決定した。本ツアーは、8月4日（火）のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市にて単独公演を実施予定。さらに、カナダ・モントリオールで開催される国際的音楽フェス＜OSHEAGA＞、アメリカ・シカゴで開催される＜Lollapalooza＞への