YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー＜YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”＞を開催することが決定した。

本ツアーは、8月4日（火）のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市にて単独公演を実施予定。さらに、カナダ・モントリオールで開催される国際的音楽フェス＜OSHEAGA＞、アメリカ・シカゴで開催される＜Lollapalooza＞への出演も予定している。ツアーファイナルは、約2万人を収容するロサンゼルスの歴史的会場“Hollywood Bowl”での公演が決定している。

ツアータイトル＜NEVER ENDING STORIES＞は、“小説を音楽にするユニット”としての原点に立ち返り、これまで紡いできたYOASOBIの物語を北米の地へ届けるとともに、その先の未来へと繋げていくという想いが込められたものとなった。

単独公演のチケットは現地時間4月21日（火）15:00よりCrunchyroll先行販売が開始。その後、現地時間4月22日（水）15:00よりYOASOBIオフィシャル先行販売が実施予定。一般発売は現地時間4月23日（木）15:00よりTicketmaster.comにて開始予定となる。

さらに、英語版第4弾EP『E-SIDE 4』を4月24日（金）にリリースすることが決定し、ジャケット写真が公開された。

▲『E-SIDE 4』ジャケット

本作は全編英語歌詞で構成されたEPであり、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEART BEAT」、そして最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録。あわせてPre-Saveも開始されている。

そのほか北米ツアーの開催に合わせ、アメリカからグッズ購入が可能となるオンラインストアもオープンとなった。

■＜YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”＞ 2026年7月31日（金）OSHEAGA 2026

＠モントリオール／Parc Jean-Drapeau（カナダ） 2026年8月2日（日）Lollapalooza

＠シカゴ／Grant Park（アメリカ） 2026年8月4日（火）ボストン公演

＠ボストン／TD Garden（アメリカ） 2026年8月6日（木）ブルックリン公演

＠ブルックリン／Barclays Center（アメリカ） 2026年8月8日（土）ハミルトン公演

＠ハミルトン／TD Coliseum（カナダ） 2026年8月12日（水）シアトル公演

＠シアトル／Climate Pledge Arena（アメリカ） 2026年8月14日（金）オークランド公演

＠オークランド／Oakland Arena（アメリカ） 2026年8月16日（日）ロサンゼルス公演

＠ロサンゼルス／Hollywood Bowl（アメリカ） ・Crunchyroll 先行販売（注意事項）

本先行販売の対象は米国およびカナダ在住のCrunchyroll会員限定となります。対象となる会員には、先行販売開始の前日に個別の先行販売コードがメールで送付されます。先行販売コードを受け取るには、Crunchyrollのサブスクリプションが有効であること、および該当するアカウントでCrunchyrollからのマーケティングメールの受信設定がオンになっている必要があります。 ・YOASOBIオフィシャル先行販売

https://orcd.co/neverendingstories ・Ticketmaster.com

https://www.ticketmaster.com/yoasobi-tickets/artist/3141283

■英語版EP 『E-SIDE 4』

2026年4月24日(金)配信リリース

Pre-Save URL：https://orcd.co/eside4 1​. ADRENA (「アドレナ」英語版)

2​. UNDEAD - English Version -

3​. Watch me! - English Version -

4​. BABY - English Version -

5​. New me - English Version -

6​. Monotone (「モノトーン」英語版))

7​. On the Stage (「舞台に立って」英語版))

8​. PLAYERS - English Version -

9​. HEART BEAT - English Version -

■＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 ▼大阪公演

京セラドーム大阪

2026年10月24日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年10月25日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00-17:00） ▼愛知公演

バンテリンドーム ナゴヤ

2026年11月7日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月8日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） ▼北海道公演

大和ハウス プレミストドーム

2026年11月14日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月15日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：WESS info@wess.co.jp ▼福岡公演

みずほPayPayドーム福岡

2026年11月28日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月29日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00） ▼東京公演

東京ドーム

2026年12月5日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年12月6日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00〜18:00） ▼チケット

指定席 14,000円（税込）

ファミリーチケット・大人［着席指定］ 14,000円（税込）

ファミリーチケット・子供［着席指定］ 8,000円（税込） ※ファミリーチケットは公演中、必ず座ってご観覧いただくお席となります。立ち上がってのご観覧はできません。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません）

※お子様も1名につきチケット1枚が必要となります。

※ファミリーチケットは、大人の方のみ、お子様のみでのご入場はできません。

※ご入場時にお子様のご年齢が確認できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる健康保険資格確認書・住民票などをご持参ください。

※お申込み代表者様から2親等までをご家族とさせていただきます。（2親等とは、「父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者」を指します）

※お申込み代表者様（保護者）は、18歳以上（公演日当日）とさせて頂きます。ご兄弟姉妹でお申込みの場合、代表者様が18歳以上（公演日当日）で、未成年のご兄弟姉妹をご同伴者とする場合は問題ございませんが、代表者様含め、未成年だけでのお申込みはできません。

※別のご家族グループと組み合わせてのお申込みはできません。

※ファミリーチケットのリセールは大人、子供の各組み合わせがあります為、リセール出品の際はお手持ちの全てのチケット枚数を出品していただきます。 ▼年齢制限／枚数制限

・指定席

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、１名につき1枚のチケットが必要。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞無料。

※お1人様4枚まで（複数公演申込可能） ・ファミリーチケット

※公演当日4歳〜小学生以下のお子様連れのご家族様限定の着席指定のチケットです。(3歳以下膝上鑑賞無料、ただし保護者1名につきお子様1名まで) “

※子供チケットは4歳〜小学生以下のお子様が対象です。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません/複数公演申込可能） ▼注意事項

＊入場時にご来場者全員の身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。

＊すべてのお客様の手荷物検査を行います。

＊本公演のチケットは、「チケット不正転売禁止法」の対象となる「特定興行入場券(特定チケット)」となります。

＊譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

＊公演中止・延期の場合を除き、いかなる場合でもチケット代の払戻は行いません。

＊客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

＊お席によっては演出の一部が見えない、または見えにくい場合がございます。予めご了承ください。

＊公演当日はスマートフォンのみ撮影可能（静止画・動画とも）

＊チケット受付の各サイト内にて、お申込み・ご購入における注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。 ▼オフィシャルファンクラブ YOA’S

https://yoasobi-fc.com/s/n135/?ima=4314