ベリーグッドマンが、＜メジャーデビュー10周年記念ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合!!〜＞のライブ音源を4月22日に配信リリースすることを発表した。今回リリースされるライブ音源は、2026年1月11に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催し、大阪出身の3人が“挑戦”として掲げていた関東1万人規模のアリーナライブの模様を収録したものだ。また、4月24日にはライブDVDの販売も予定されており、ライブ当日の熱量そのまま