ベリーグッドマンが、＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合!!〜＞のライブ音源を4月22日に配信リリースすることを発表した。

今回リリースされるライブ音源は、2026年1月11に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催し、大阪出身の3人が“挑戦”として掲げていた関東1万人規模のアリーナライブの模様を収録したものだ。

また、4月24日にはライブDVDの販売も予定されており、ライブ当日の熱量そのままに、あの日を追体験できる作品に仕上がっているという。

そして、読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のテーマソングとして起用されている「グッドモーニング」も本日配信リリースされているので、こちらもチェックしていただきたい。

さらに、5月からは＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン “Party Monster” TOUR 2026 〜応援歌もやるよ〜＞の開催も予定されている。

◾️配信アルバム『ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合!!〜』

2026年4月22日（水）リリース

Pre-add / Pre-save：https://teppan.lnk.to/pre_arenalive2026 ▼収録内容

01.コウノトリ (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

02.チョベリグ & チョベリグ2 (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

03.Color (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

04.まずはそこから (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

05.ライトスタンド (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

06.ライオン (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

07.黎明 (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

08.それ以外の人生なんてありえないや (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

09.Good Luck! (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

10.ミクロコスモス (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

11.ダイヤモンド (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

12.Fave (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

13.オドリバ★ジャポニカ (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

14.ウグイス(Remix) (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

15.友達の歌 (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

16.ファンファーレ (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

17.花よりも花を咲かせる土になれ (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

18.Good Time (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

19.GroovyでDancingなParty (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

20.YOU (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

21.CLASSIC (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

22.アイカタ (Live at TOYOTA ARENA TOKYO 2026)

◾️LIVE DVD・PlayPASS PAK『ARENA LIVE 2026@TOYOTA ARENA TOKYO』

2026年4月24日（金）リリース

https://berrygoodman.com/contents/1065136

◾️「グッドモーニング」

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://teppan.lnk.to/goodmorning

※読売テレビ「テッパン朝ライブ じゅーっと！」テーマソング

◾️「ライオン (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」

2026年4月1日（水）リリース

配信：https://teppan.lnk.to/lion_10thanniversaryver

※メジャーデビュー10周年企画 第1弾