着映えのよさも楽な着心地も叶えたいときにおすすめなのが、体型カバーも狙えるフレアワンピース。大人にふさわしいきちんと感も備えた一枚を探すなら、【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。今回は、オンオフ問わず使える上品なワンピをセレクトしました。 上品さと軽やかさの絶妙なバランスが魅力 【GLACIER lusso】「ベルト付