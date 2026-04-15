春のコーデを彩る「透け感素材」は、今シーズン欠かせない大本命アイテム。【GU（ジーユー）】なら、シンプルながらもトレンドをしっかり押さえたシアー素材の羽織ものが豊富にそろっています。そこで今回は、さらりと羽織るだけで旬の着こなしが叶う、GUのシアーアイテムとおすすめコーデをピックアップ。いつものスタイリングをブラッシュアップさせたい人も必見です！ カジュアルと