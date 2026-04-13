ゲーム機使用をめぐる親子のトラブルがSNS上で大きな注目を集めている。「とうとう親に見つかりました、今までありがとうSwitch 二度とゲームは出来ないね」とその模様を紹介したのは中学3年生のくろなぎさん（@kuronagi2525）。



【写真】なぜここまで…父親によって破壊されたNintendo Switch

バラバラに破壊されたくろなぎさんのNintendo Switch。くろなぎさんの父（60歳）は子供たちがゲームをすることを厳しく制限しており、以前にもくろなぎさんの弟が熱中していたニンテンドーDS Liteを破壊したことがあるそうだ。



くろなぎさんにお話を聞いたところ



「父は怒ると歯止めが効かない性格です。Switchは私が反抗的な態度をとったと思われ、父の部屋に隠されていたのですが、奪い返して隠していたのを見つかって壊されました。過去にもDS Liteを壊されたり、カードを破られているので、Nintendo Switchも壊されるまで早かったなと…。投稿の反響を見て、世間的にはこれが異常ということに気付かされました」ということだった。



くろなぎさんの投稿に対し、SNSユーザー達からは



「モノを破壊するコトでしか子を律せない親は総じてダメ。」

「他のツイートを見る限り毒親と判定できるのですが、親の虐待を子供が証拠を持って訴えても、何も変わらないケースが多いです 。中3とのことなので急ぎになりますが、実家を離れる高校に進学することをお勧めします」

「私も小学生から中学生まではよく壊されてました。ある日はDSを真っ二つにトンカチで割られ、ソフトも粉々に。 深夜、仕返しに母の化粧品を全て粉々に割ろうとした時に涙が溢れ、出来ませんでした。 怒りに任せたとはいえ、何故母はこんな酷いことをするんだろう？と全く理解できなかったからです。」



など同情のコメントが寄せられる一方で、少数ながら



「うーん。 もちろん毒親だろうし、いくら親でも子供の所有物を壊すことは正当化できないけれど。 子供側にも見つめ直すところはあるのでは？ やることやってからゲームだろ。 そら親もキレるわ」



といった親の気持ちを察する声もあった。



以前、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんが、東京新聞のコラムで約束を破った息子のゲーム機を破壊したエピソードを発表した際もSNS上では厳しい批判が集まったが、それを彷彿とさせる今回の事件。読者のみなさんはどのように感じるだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）