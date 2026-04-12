中川心×阿部菜々実 フルコースの中川心と阿部菜々実がこのほど、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』に出演。中川は平田侑希（AKB48）と、阿部はラストアイドル時代の後輩・橋本桃呼（高嶺のなでしこ）とペアでランウェイを歩いた。ラストアイドル時代は絶対エースとして活躍した阿部と、いくつかのアイドルグループを経験しSNSで