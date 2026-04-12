

中川心×阿部菜々実

フルコースの中川心と阿部菜々実がこのほど、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』に出演。中川は平田侑希（AKB48）と、阿部はラストアイドル時代の後輩・橋本桃呼（高嶺のなでしこ）とペアでランウェイを歩いた。ラストアイドル時代は絶対エースとして活躍した阿部と、いくつかのアイドルグループを経験しSNSで “令和の奇跡の1枚”で注目を集めた中川。今年結成した同グループでの飛躍を誓っている。そんな２人にランウェイ前にインタビューを行った。 ――ランウェイへの意気込みを。阿部菜々実

２人ともペアランウェイの企画ステージに出演させていただきますが、私は高嶺のなでしこの橋本桃呼ちゃんと２人でランウェイを歩きます。もともとラストアイドルで一緒に活動していた間柄なのですごくうれしいです！中川心

グループでは髪を下ろしているので、こうしたツインのお団子ヘアでかわいらしい衣装を着てランウェイを歩けるのが楽しみです。ファンの皆さんの反応もとても楽しみです。――着用している衣装のポイントを。中川心

小物がたくさんついているんですけど、例えば後ろのリボンや、足には白と水色のお花が付いていてすごく可愛いです！気分が上がるような小物ですごく好きです！阿部菜々実

私は心ちゃんと対照的にパンツとジャケットですごい大人っぽい感じなのですが、ジャケットは普段からよく着るので私らしさはありつつ、全身黄色というのは私服でも衣装でも着たことがなかったので新鮮味があって嬉しいなと思います。桃呼ちゃんはこの緑のバージョンなので双子コーデみたいな感じで一緒に歩けるのが楽しみです！――本番前日のルーティンは？阿部菜々実

前日は全身のむくみを取るために、塩抜きと、夜も朝もお風呂に浸かりました。中川心

頭皮と耳のマッサージをするのがルーティンです。シャンプーの時に手で洗うのではなくてカッサのクシのようなもので頭皮をゴリゴリとマッサージしながら洗っています。顔と耳の間のところにツボがあるんですけどそこを一生懸命…顔から耳を剥がすぐらいゴリゴリとやってほぐしています（笑）。リフトアップやむくみ取りに効果があります！――ステージ裏の様子は？阿部菜々実

知り合いがちらほらいて「あっ！久しぶり〜」みたいにちょっとした同窓会みたいな感じになっていてめちゃくちゃ嬉しいですし、楽しいです。それと、ケータリングやお弁当が豪華で美味しくて幸せです。外にキッチンカーが出ていて生搾りモンブランを食べたのですがとんでもない大きさで。心ちゃんと一緒に食べました。美味しかったです！中川心

私はわりと…友達が…少ないんですけど（笑）。可愛い子がたくさんいたり、他のアイドルの方から「見たことあるよ」って言われて嬉しかったので、そのまま友達になれるように頑張りたいです！――活動の原動力は？阿部菜々実

私は3歳の頃に芸能界に入って20年くらいやっているのですが、心が折れそうになった時とか、もう無理かなと思った時は、昔の自分の気持ちを思い出すようにしています。テレビを見てライブ映像を見て「こうなりたい！」と思った純粋無垢な私を裏切らないように頑張ろうと思っています。中川心

私はペンライトなんですけど、頑張りが全て良い結果に結びつくわけではないんですけど、着々とペンライトの数が増えていったり、今は赤色がメンバーカラーなんですけど赤色のペンライトが増えていく様子はステージ上でもすごく気になります。ステージ中に気になってくれた方がペンライトを照らしてくれたり、お客さんがいなかった時期は自分の色のペンライトが全くないことも経験したので皆さんが照らしてくれるペンライトを原動力に生きています！――フルコースとしての夢や意気込み。中川心

何回かアイドルデビューを経験していますが、ここが最後という気持ちでアイドル人生の全てをかける気持ちで頑張りたいと思っています。ななみんが言ったように、目指していた頃の自分が納得できるようなアイドル像になれるように頑張ります！阿部菜々実

フルコースは個性がバラバラな7人が揃っていて一人一人に魅力があり、絶対好きになってもらえる自信があるので、このグループは絶対に売れるぞ！という確信があります。全員共通の目標として「日本武道館に立つ」というのを絶対に叶えて、アイドル人生をフルコースで締めくくれるように頑張りたいと思います！（おわり）