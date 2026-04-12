2026年4月30日をもってグループからの卒業を発表している、AKB48の向井地美音さん。4月3日、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で「向井地美⾳ 卒業コンサート 〜私の夢は、AKB48〜」が開催されました。歴代最長となる3代目総監督を務め、約13年走り続けた向井地さんの晴れ舞台では、1期生メンバーの⾼橋みなみさん、⼩嶋陽菜さん、峯岸みなみさんの3人組ガールズユニット・ノースリーブスとの共演が