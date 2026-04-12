畑芽育＆志田未来がW主演を務めるドラマ『エラー』は、いよいよ4月12日10時15分（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）よりスタート。とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語である。 ©ABCテレビ この度、第１話ゲストとしてマユリカ中谷の出演が決定！ 中谷は、未央（志田未来