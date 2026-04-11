ミツカンのお酢アカウント「カンタン酢くんとお酢なかま【公式】」が3月24日にXへ投稿したある裏技が、1万6000件以上の「いいね」を集めるなど大きな反響を呼んでいます。その内容とは、「ミートソースパスタに酢を小さじ1杯垂らす」というもの。ミートソースに酢をかけるのはなかなか勇気がいりますが、投稿では「肉の旨味がぎゅってなって際立つ」「レトルトが化ける」と熱く語られており、最後には「酸っぱくないよ……怖く