ミツカン公式の裏技、ミートソース＋酢　本当に“レトルトが化ける”のか試してみた

ミツカンのお酢アカウント「カンタン酢くんとお酢なかま【公式】」が3月24日にXへ投稿したある裏技が、1万6000件以上の「いいね」を集めるなど大きな反響を呼んでいます。その内容とは、「ミートソースパスタに酢を小さじ1杯垂らす」というもの。

ミートソースに酢をかけるのはなかなか勇気がいりますが、投稿では「肉の旨味がぎゅってなって際立つ」「レトルトが化ける」と熱く語られており、最後には「酸っぱくないよ……怖くないよ……」と呼びかけています。果たしてその言葉は本当なのでしょうか。百聞は一見に如かずということで、実際に試してみました。

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■ いざ実践 いつものレトルトミートソースに酢を投入

手元に用意したのは、市販のレトルトミートソースとパスタ1人前。通常通りにパスタを茹で、温めたミートソースをかけます。ここまでは、ごく一般的な手順。何の変哲もないいつものミートソースパスタの完成です。

そしていよいよ、今回の主役である「お酢」の登場。ミツカン公式の教えに従い、完成したパスタの上から小さじ1杯の酢を回しかけます。「本当に酸っぱくならないのか」という一抹の不安を抱えつつも、実食へ移ります。信じてるぞ、ミツカン……。

■ 酢はどこに行った？コクと奥行きがプラスされた驚きの味わい

食卓に移り、早速ひと口食べてみると……なるほど、劇的に全く別の料理へと変化したわけではありませんが、たしかに「おいしくなっている」という実感が湧き上がってきました。

最も懸念していた酢の酸味やツンとした風味はほとんど感じられず、あらかじめ「酢が入っている」と言われなければ気付かないレベルの見事な隠し味として機能しています。

通常通りにそのまま食べるよりも味がキュッとまとまり、ソース全体に濃厚さと奥行きのある風味がプラスされたように感じました。ワンランク上の味わいに変化して、よりおいしくなるのは間違いありません。

言われてみれば、豚の生姜焼きや煮込み料理を作る際、隠し味として少量の酢を加えるテクニックがあります。酢を入れることで肉が柔らかくなり、料理全体にまろやかなコクとうま味がプラスされる効果がありますが、今回のミートソースパスタのアレンジも、これと全く同じ原理が働いているのかもしれません。

結論として、「ミートソースパスタに酢」という組み合わせは、ミツカン公式の言葉通りにレトルトをおいしく化けさせる素晴らしい裏技でした。パスタにお酢なんて……と怖がらずに、いつもの味に少し変化をつけたい時にぜひ試してほしい絶品アレンジです。

＜参考・引用＞

カンタン酢くんとお酢なかま【公式】（@kantansu_recipe）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041103.html