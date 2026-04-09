TBS系「ラヴィット！」への出演で人気を集め、活躍の幅を広げる櫻坂46・2期生の守屋麗奈さん。2026年3月14日、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）に登場し、編み込まれたアップスタイルで春らしいガーリーな装いを披露しました。マイナビウーマンでは、ランウェイを終えた守屋さんのバックステージを直撃！今回のランウェイに対する思いや、4月に控えたグループ初の国立競技場での公演