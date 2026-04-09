無印良品を展開する良品計画は、日焼け止めシリーズの新ラインアップを、2026年4月8日から全国の「無印良品」店舗およびネットストアで順次発売しています。新たなラインナップとして登場したのは「トーンアップ日焼け止めミルク」2種、「日焼け止めミスト」、「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」です。顔やからだに加え髪にも使えるミストも良品計画によると、紫外線を防ぐだけでなく、同時に肌悩みをケアできるなど、機能性を