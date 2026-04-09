【無印良品】全部1000円以下。新発売の「日焼け止め」シリーズは外線対策と同時に肌悩みにも配慮。

無印良品を展開する良品計画は、日焼け止めシリーズの新ラインアップを、2026年4月8日から全国の「無印良品」店舗およびネットストアで順次発売しています。

新たなラインナップとして登場したのは「トーンアップ日焼け止めミルク」2種、「日焼け止めミスト」、「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」です。

顔やからだに加え髪にも使えるミストも

良品計画によると、紫外線を防ぐだけでなく、同時に肌悩みをケアできるなど、機能性を備えた日焼け止めへの需要が高まっているそうです。

そこで同社は無印良品に、使う人やシーンに合わせて最適な使い方ができる日焼け止めを揃え、より柔軟で快適な紫外線ケアを提案します。新登場の「日焼け止め」シリーズは、使いたい時に使いたい形でケアでき、紫外線対策と同時に肌悩みにも配慮したアイテムです。

・トーンアップ日焼け止めミルク ライトベージュ／クリアピンク SPF40 PA＋＋＋ UV耐水性★★

顔・からだ用で、伸びが良くしっとりとした使用感です。くすみや色ムラをカバーして、明るく整った印象の肌へ導きます。石けんでオフでき、うるおい成分のセラミドと5種のアミノ酸（※1）を配合しています。

ライトベージュは、肌の色ムラやくすみを自然にカバーし、健康的な印象の肌に仕上がります。色味は素肌になじみやすく、性別を問わず使いやすい仕上がりです。

クリアピンクは血色感をプラスでき、ナチュラルに黄ぐすみや青ぐすみを補正。生き生きとした印象の肌に仕上げます。

紫外線吸収剤フリー、無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（全ての人にアレルギーが起きないわけではありません）。

容量は50g、価格は990円。

・日焼け止めミスト SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★

微細なミストにより背中など広範囲にも使いやすい仕様です（逆さでのスプレーはできません）。肌なじみが良くベタつきを抑えた使用感で、顔やからだに加え髪にも使えます。石けんで洗い流せるほか、うるおい成分としてセラミドと5種のアミノ酸（※1）を配合しています。

無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（全ての人にアレルギーが起きないわけではありません）。

容量は70mL、価格は890円。

・皮脂くずれ防止日焼け止めパウダー（数量限定）SPF50＋ PA＋＋＋＋

皮脂を吸着するパウダーを配合し、テカリを抑えつつ紫外線もケアできます。石けんでオフでき、うるおい成分のセラミドと5種のアミノ酸（※1）を配合しています。

日焼け止めミルクやジェルと合わせたナチュラルメイクにも使いやすく、色がつかず白浮きしにくい仕上がりに。持ち運びしやすく、外出先でのメイク直しにも活躍しそうです。

紫外線吸収剤フリー、無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（全ての人にアレルギーが起きないわけではありません）。

容量は5.5g、価格は990円。

※1 アラニン、アルギニン、グルタミン酸Na、セリン、プロリン

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部