2026年4月8日から、淡路ファームパーク イングランドの丘(兵庫県南あわじ市)で「ピーターラビット(TM) フラワーガーデン」がスタートする。会期は2026年10月5日(月)までの約半年間。本記事では、初めて訪れる人に向けて、見逃せないフォトスポットや限定コラボメニューなど、おすすめの楽しみ方を紹介しよう。【画像】「ピーターのうさみみソフト」などコラボメニューをチェック2026年4月8日から、淡路ファームパーク イングランド