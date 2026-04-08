U-MOREが運営する六本木のイタリアンバル「uni Seafood（ウニシーフード）」は4月1日より、インフルエンサーのなり雲丹氏とのコラボレーションによる新コース「革命の4色雲丹パスタ」を期間限定で提供しています。■オレンジ・緑・赤・黒の4色のパスタが登場同コラボでは、“4色・4種のウニパスタ”を軸にしたフルコースが登場。味覚だけでなく視覚的にも印象的な4皿が楽しめます。「ラーメン風ウニパスタ（オレンジ）」は、北海道