「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR （ラヴィジュール）はこのほど、「2026 COLLECTION #4」のビジュアルを解禁しました。掲載アイテムは4月2日より公式オンラインストアにて販売を開始し、全国店舗は4/3より販売開始しています。特設ページ