メイクマニアのkana.sです。メイク初心者の方にとって、眉メイクが最も難しく、どこをどのように描いていいのか分からないというお悩みも多いのではないでしょうか？今回は、初心者でも迷わずできる、失敗しない眉メイクMAPをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら使用アイテム今回のメイクで使用するアイテムです。CEZANNE アイブロウ＆シェードパウダー 03excel ザ プライムアイブロウ PE06 アッシュベージュCEZANNE 極細アイ