地元住民を悩ませる「違法営業」大阪市中央区ミナミに位置する道頓堀。そのシンボルであるグリコの看板を背に、「戎橋」から東へ歩を進めると、道頓堀川にかかる「相合橋」を越えたあたりから空気がガラッと変わり始める。建物の看板や窓には中国語や韓国語が溢れ、ベトナムの国旗が掲げられている飲食店も目に付く。店員たちの威勢のいい声もカタコトだ。実はいま、道頓堀の東側エリアが外国人経営者たちに席巻されているという。