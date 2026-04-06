『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した相沢菜々子「日本レースクイーン大賞」など数々の賞を受賞した伝説のレースクイーン、相沢菜々子（あいざわ・ななこ）。173cmの高身長に9頭身の抜群のスタイルを引っ提げて、約6年ぶりに4月6日（月）発売『週刊プレイボーイ16号』のグラビアに登場！【写真】相沢菜々子の初登場グラビア＊＊＊【いつか自分でも女のコを撮ってみたい】――久しぶりの週プレの撮影はいかがでしたか？相