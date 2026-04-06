仕事から帰ってきた飼い主さんに、スリスリと甘えまくっていた兄猫さん。ラブラブに過ごしていたはずが、妹猫ちゃんの登場で思わず笑ってしまうまさかの展開に…？ 注目の投稿は記事執筆時点で7600回再生を突破し、「究極の甘ったれニャンコ、可愛いね！」「ご愁傷さまですwww」といったコメントが寄せられています。 【動画：帰宅した飼い主を熱烈大歓迎する元野良猫→甘えている最中に妹猫がやってくると…『想定外の展開』】