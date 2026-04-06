牛丼チェーンの「すき家」は、公式アプリで「4月得すきクーポン」を配信しています。朝食商品が"50円引き"になるクーポンです。クーポンは、2026年4月6日9時から26日10時59分まで使えます。モーニングサイド商品は対象外朝食の全メイン商品が対象です。1回の会計につき、最大3個まで利用できます。すき家公式アプリ上で対象商品を選択・決済、または店頭での会計時に、すき家公式アプリからクーポンを提示してください。＜朝食メニ