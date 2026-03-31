東京ディズニーランドは、3月31日（火）に、2021年7月2日から実施のショー「クラブマウスビート」と、2011年から公演されてきた雨の日限定のミニパレード「ナイトフォール・グロウ」を終了。SNSでは「涙出てくる」「終わらないで」などと惜しむ声が相次いでいる。【写真】見たことある？本日で終了する、東京ディズニーランドの雨の日限定パレード■運任せな最終日にトゥモローランドの「ショーベース」で開催されてきた「ク