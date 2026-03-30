女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年3月27日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝パートナーと同じ趣味を楽しんでいる人は多いのではないでしょうか。カオリさん（仮名・35歳）も、パートナーと一緒にスマホゲームにハマっていましたが、それがきっかけで思わぬ事実を知ることになりました。◆マッチングアプリで同じ趣味