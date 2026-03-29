スタイリストの大日方理子です。ひと昔前は「紫外線を防ぎたいならサングラスは高いものを買った方がいい」なんて言われていましたが、今は紫外線カット機能が付いたサングラスが手頃な価格で買えるようになりました。それでも、サングラスは選ぶのが難しかったり、かけるのが気恥ずかしかったり、ハードルが高いと感じる人もいると思います。今回は、サングラスをかけたいけれど何を選んだら良いのか分からない人のために、買
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