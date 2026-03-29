意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「イラン戦争」です。最も大切な市民の人権を無視して国際秩序も崩壊2月末、アメリカ軍とイスラエル軍はイランへの攻撃を開始し、最高指導者のハメネイ師を殺害しました。イランは報復攻撃をし、ホルムズ海峡を事実上封鎖。多くの国への原油供給が不安定になり、エネルギー価格は高騰、世界経済に大きな混乱をきた